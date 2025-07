Empresarios de Morelia, víctimas de extorsión telefónica y por amenazas directas.

Morelia, Michoacán, a 21 de julio del 2025.-En lo que va del año la Asociación Amigos Empresarios de Michoacán, reportan 20 casos de extorsiones, el modus operandi es por medio de llamadas telefónicas y a través de cartas que son entregadas en los negocios, donde aseguran que los tienen vigilados y actuarán en caso de no acceder a la entrega de dinero.

Al respecto, Isaac Díaz González, presidente de la asociación, detalló que no existe algún giro en específico que sea foco de las extorsiones, los casos son generalizados.

El representante del sector empresarial comentó que de los 20 reportes de extorsión, 3 han sido denunciados en la Fiscalía General del Estado.

"El motivo principal es la denuncia por vía telefónica y se le da acompañamiento al empresario directamente en la Fiscalía para levantar la denuncia cuando son cosas muy fuertes, porque hay ocasiones que vienen llamadas que son del Cereso y lo que hacen es bloquear, si vuelve a seguir otra llamada, entonces cuando se da un acompañamiento por parte de la Fiscalía", detalló el presidente de la asociación.

En los casos de la amenaza a través de "papelitos", comentó que el presunto extorsionador acude a los negocios.

"Les dejan como un papel y les dicen tienes que comunicarte a este número, porque te tenemos vigilando cosas así y es que les dejan papelitos como cartas..., por lo regular siempre dicen que es el cuatro letras, entonces no sabemos, como que ya agarran y siempre ponen eso mismo, no sé si sea real o no real", indicó.

Comentó que ninguno de sus agremiados les han reportado que estén pagando el llamado cobro de piso.