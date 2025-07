Confirma Harfuch que detención de sobrino de Hernán Bermúdez no tiene relación con caso de “La Barredora”

Ciudad de México, a 23 de julio de 2025.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó que la detención de Gerardo "N" en Paraguay, no tiene relación con la investigación que se inició contra su tío Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad Pública en Tabasco, quien es buscado por su posible relación con “La Barredora”, célula delictiva del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Mediante una conferencia de prensa, el funcionario dijo que por ese motivo, la Fiscalía General de la República (FGR), no ha pedido su extradición a México.

“Confirmamos con la fiscalía de la República, que él no tenía orden de extradición, no está relacionado con los delitos con los que estamos buscando a los otros objetivos de “La Barredora”, incluyendo al objetivo principal… En este caso no lo tenemos relacionado”.

Asimismo, dio a conocer que continúan en la búsqueda de Bermúdez Requena, además de otros integrantes del grupo criminal.