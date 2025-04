Centros nocturnos de Morelia no tendrán extensión de horario en Semana Santa

Morelia, Michoacán, a 6 de abril de 2025.- La Semana Santa no será para pistear más, o al menos no en antros y bares, dado que no habrá extensión de horarios, confirmó el ayuntamiento.



Esto es para evitar que se presenten incomodidades y quejas con los vecinos que se quedarán en Morelia, dio a conocer el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva.



Benítez Silva explicó que, derivado de las poco más de 200 quejas que se pretende garantizar el descanso de las personas de la tercera edad.



Aunque de todos modos parece que el gremio de los nocturninos ya no contemplan la posibilidad de abrir más tiempo, debido que no han presentado permisos en ese tema, según añadió el funcionario.



Benítez Silva recordó que desde el 2022, no se han otorgado permisos para este ni para otros periodos vacacionales en Morelia.



Incluso llamó a los empresarios de bares y antros a no solicitar extensiones de horario, porque desde el ayuntamiento seguirán dando negativas. Será cuestión de que las personas interesadas en seguir la fiesta busquen dónde hacer sus afters, o bien, tranquilizarce y dormir.