Capturan en Canadá a ex marino prófugo por homicidio de adolescente en Michoacán: Era escolta y mató a su protegido por odio hacia su madre

Morelia, Mich., a 25 de marzo de 2025 – En una operación coordinada entre la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales e INTERPOL, se logró la detención en Canadá de José Luis “N”, alias “El Marino”, presunto responsable del homicidio de un adolescente de 16 años en Lázaro Cárdenas, ocurrido en junio de 2023.

Según las investigaciones, el 5 de junio de 2023, la víctima se encontraba en el exterior de su domicilio en Lázaro Cárdenas, a bordo de una camioneta GMC, cuando fue atacada con disparos de arma de fuego. Gravemente herida, fue trasladada a un hospital local, donde falleció al día siguiente.

La Fiscalía Regional de Lázaro Cárdenas inició la investigación y, tras recabar pruebas, obtuvo una orden de aprehensión contra José Luis “N”. Para su localización, se emitió un acuerdo de recompensa y se gestionó una Notificación Roja y Alerta Migratoria a través de INTERPOL y el Instituto Nacional de Migración (INM).

Finalmente, este día se confirmó su ubicación y posterior detención en Canadá. La FGE, en coordinación con la Unidad de Procedimientos Internacionales de la Fiscalía General de la República (FGR), ha iniciado el proceso de extradición para que José Luis “N” enfrente la justicia en México.

De acuerdo con la versión de la madre de la víctima, Isis Nínive, el homicida es el exagente de la Marina Jorge Luis Villalón Torres, quien habría matado a su hijo como una venganza personal.

Todo se remonta al año 2023, cuando Isis y Jorge Luis establecieron una relación laboral, al ser contratado el marino en una empresa de seguridad privada propiedad de Isis.

Sin embargo, Jorge Luis no estuvo de acuerdo con ser empleado de ella y buscaba ser socio de la empresa, pero al no lograrlo, decidió vengarse, dijo la mujer afectada.

“Yo le ofrecí de salario siete mil semanales, con la oferta de que al ir creciendo ganaría más. Todo iba funcionando bien en la relación obrero patronal. Trabajó un año conmigo, sin embargo, de un momento a otro comenzó a pedirme cuentas, fue entonces que le aclaré que él era un trabajador, asegurado y con salario”, relató la mujer a la prensa local. La mujer fue amenazada y luego Jorge Luis cobró venganza arrebatándole la vida al hijo de Isis.

“Quiero mandar un mensaje a las personas. A todos los que se enteren de lo que le pasó a mi hijo, yo ofrezco una recompensa de 500 mil pesos, porque no es justo como murió mi hijo; él no era un delincuente. Él no tenía nada que ver. No fue en un robo de vehículo, a mí no me dispararon. Jorge Luis Villalón Torres me amenazó, me dijo que se las iba a pagar, ¿cómo?, con la vida de mi hijo”, dijo a la prensa local.