Reforma para reducir la jornada laboral en México no es viable para el sector terciario: Eduardo Chávez Hidalgo

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 25 de junio de 2025.- La reforma que busca reducir la jornada laboral en México, incluso bajo esquemas de gradualidad, no es viable para el sector terciario, especialmente en el comercio, servicios y turismo, afirmó Eduardo Chávez Hidalgo, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (CANACOPE) en Querétaro.

“La CANACOPE Querétaro se suma a la posición de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO-SERVYTUR), advirtiendo que la reducción de la jornada laboral (…) no es aplicable ni viable para el sector terciario que opera bajo condiciones estructurales, laborales y productivas, distintas al resto de la economía”.

Explicó que, a diferencia de sectores industriales con procesos automatizados, el comercio depende del contacto directo con los consumidores y de horarios extendidos. “Consideramos que no se puede aplicar la misma lógica de reducción a quien depende del contacto directo con el cliente? y me refiero propiamente a la micro, pequeña, mediana y gran empresa (…) una reforma sin realismo operativo ni diálogo territorial solo genera más informalidad, una menor productividad y mayor incertidumbre para millones de negocios cumplidos”.

Subrayó el peso que tiene el sector terciario en la economía estatal. “En el último año vemos que, efectivamente, tenemos un crecimiento por parte de nosotros, con un crecimiento del 5.6 por ciento, y asimismo concentra el 62.2 por ciento de la población ocupada en el estado; es importante recalcar que las actividades terciarias aportan el 80 por ciento de los nuevos empleos generados”.

Afirmó que la propuesta carece de diagnóstico técnico y no toma en cuenta la diversidad productiva del país. “En México, en cambio, se propone una reducción sin un diagnóstico técnico, sin ruta de implementación ni diferenciación entre las ramas productivas (…) las reducciones de jornada sin ajuste de modelo implican para nosotros reorganizar turnos, reducir ingresos por hora, debilitar la rentabilidad y forzar a muchos pequeños negocios a dejar la formalidad”.

El líder empresarial exigió que el sector terciario sea expresamente excluido de esta reforma.

“Exigimos, primero, que el sector terciario expresamente sea excluido de la reducción obligatoria de la jornada laboral, ya sea inmediata o gradual (…) Dos, que se diseñen esquemas alternativos de fortalecimiento para el sector (…) Tercero, que se reconozca la heterogeneidad operativa entre sectores productivos al legislar en materia laboral”.

Recalcó que no están en contra del bienestar laboral, sino a favor de una transición responsable. “Es importante recalcar que no estamos en contra del bienestar laboral, estamos a favor del bienestar sostenible, del desarrollo con equilibrio y de una legislación construida con quienes sí cumplen, no contra ella”. En ese marco, anunció que la CANACOPE se reunirá con otras cámaras empresariales para generar un posicionamiento conjunto y presentarlo al Congreso local y al Senado.

Detalló que, el próximo 3 de agosto se realizará un foro en Querétaro, aunque su organización estará representada en uno previo en Tijuana. En dicho espacio se presentarán propuestas como la gradualidad sectorial hacia 2030, incentivos a la formalidad, reducción de carga fiscal y la creación de un observatorio de transición laboral, en conjunto con las demás cámaras de comercio.

“No estamos de acuerdo con la reducción de la jornada laboral (…) Esta jornada laboral ni gradual ni parejo debe de ser, debe de ser por sectores y por otro lado la jornada laboral no puede reducirse en la misma dinámica que una gran empresa a un comercio local”.