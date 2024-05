Sector salud emite recomendaciones por onda de calor que afecta a Michoacán

Morelia, Michoacán, 4 de mayo de 2024.- Ante la segunda ola de calor que afecta al país, el sector Salud de Michoacán emite recomendaciones para prevenir golpes de calor y quemaduras solares, como mantenerse bien hidratados, principalmente a niñas, niños y adultos mayores; vestirse con ropa ligera y usar sombreros o sombrillas.



Es fundamental evitar la exposición prolongada al sol, permanecer en lugares frescos no expuestos a la radiación solar; hidratarse con agua simple; consumir frutas y verduras como jitomates, pepino, toronja, apio, sandía, lechuga y fresas para recuperar la pérdida excesiva de líquidos corporales.



El agua no debe ser sustituida por bebidas alcohólicas debido a que producen deshidratación, además de que de 11:00 a 15:00 horas es indispensable evitar exponerse a los rayos solares.



La insolación o golpe de calor es consecuencia de la exposición excesiva a rayos solares o de haber estado en un sitio con mucho calor; ocasiona síntomas como piel fría o húmeda, sudoración intensa, desmayos o mareos, cansancio, pulso débil, rápido, presión baja, calambres musculares, náuseas y dolores de cabeza.



Ante un golpe de calor hay que colocar a la persona en un lugar fresco, a la sombra y ventilado, aplicar paños húmedos en la frente y nuca; si después de 24 horas no disminuyen los síntomas, es necesario llevar al paciente a urgencias a recibir atención médica.



Otro riesgo son las quemaduras solares por lo que es vital aplicar bloqueador con factor de protección solar 50 en las zonas del cuerpo expuestas al sol, para evitar dolor, ardor, enrojecimiento de la piel y posteriormente toma un color bronce que puede descamarse.