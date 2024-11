Pide Martí Batres a representantes del Issste de los 32 estados reforzar trabajo para atender al derechohabiente

Ciudad de México, a 13 de noviembre de 2024.- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), Martí Batres Guadarrama, encabezó el primer Encuentro Nacional con representantes de los 31 estados y de las Zonas Norte, Sur, Poniente y Oriente de la Ciudad de México, así como con directores de hospitales y clínicas del país, a quienes enfatizó que la tarea más importante es salvaguardar el bienestar de las y los derechohabientes.

"Pensemos que tenemos una función de servicio y una responsabilidad de transformación. (...) Les encargo la tarea número uno: trabajo fuerte para atender al derechohabiente", enfatizó.

El director general subrayó la importancia de continuar con los procesos de nacionalización que comenzaron en la administración de Andrés Manuel López Obrador y que profundizará la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Tenemos que seguir con los procesos de nacionalización que comenzaron en la administración pasada, los equipamientos, todos los esfuerzos por hacer cada vez mejores nuestras unidades médicas y, sobre todo, tenemos que contribuir a cambiar la actitud de todo el funcionariado frente a los derechohabientes, porque les debemos mucho y necesitamos acelerar el paso. Las condiciones que tenemos son, por un lado, de una institución histórica con un prestigio como una de las grandes instituciones de seguridad social y de salud, y por otra parte, una institución que tiene que resolver para que estemos a la altura de lo que demanda la gente”, expresó.

En el Teatro Ciudadela, Martí Batres hizo un llamado a subdelegados y directivos a coordinarse entre sí para atender las necesidades de sus entidades y unidades médicas, a la vez que les pidió visitar los hospitales y las clínicas, especialmente las más apartadas, para conocer la situación real en la que se encuentran.

“No llegamos con el deseo de administrar solamente, venimos con la voluntad de transformar. (...) Queremos que haya colaboración, coordinación abajo. Quiero pedirles, también, que visiten todas las clínicas y hospitales. Por mi parte visitaré todos los que pueda, por lo menos a la semana salgo a un Estado, una vez; ya fuimos con los compañeros de Oaxaca, empezamos por ahí, es una zona que requiere mucha atención y nos fuimos a Hidalgo, a Puebla, a Tlaxcala y, en próximos días estaremos en otro estado de la República”, indicó.

Agregó que el Issste atiende los lineamientos marcados por el Gobierno de México para el sector salud, entre ellos la universalización de un sistema público y gratuito; la prevención de enfermedades, la mejora en tiempos de atención, elevar la productividad quirúrgica, reforzar la relación con los pacientes como derechohabientes, así como la pronta atención y el cuidado especial a las principales causas de muerte; el abasto de medicamentos; y la integración al programa “La Clínica es Nuestra”.

Con relación a la universalización y la unificación de un sistema de salud, el director general enfatizó que es de interés de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, garantizar los servicios públicos a todas las personas.

“El interés de la presidenta es que haya universalización, por la vía de cualquiera de las instituciones, que no haya una persona que no tenga servicios de salud pública, si utiliza servicios privados, que sea por su decisión y no por la falta de una cobertura de salud. Otro tema fundamental es el de la unificación de un solo sistema de salud que vaya teniendo características lo más homogéneas posibles”, expresó.

Martí Batres también resaltó que el Issste cuenta con un buen nivel de abasto de medicamentos, por lo que pidió especial atención para surtir las recetas de los derechohabientes.

“Formalmente traemos un buen nivel de abasto, como del 97 por ciento, en algunos hospitales que hemos visitado, nos han comentado que traemos hasta 99 por ciento. (...) Les queremos pedir mucha atención al tema de las farmacias y que vean que, en efecto, la farmacia está no sólo bien abastecida, sino que está surtiendo al derechohabiente que llega en el momento a pedir que se le surta su receta”, señaló.

Al encuentro asistió el director Médico, Gustavo Reyes Terán; de Oficinas y Representación, José Rodrigo Ávila Carrasco; de Administración y Finanzas, Omar Butrón Fosado; Jurídico, Felipe de Jesús Zermeño Núñez; de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, Juan Gerardo López Hernández; la directora Estratégica de Información, Supervisión y Evaluación, Rocío del Pilar Villarauz Martínez; de Incorporación, Recaudación e Inversiones, Mario Joaquín Zepeda Martínez; del Superissste, Dunia Ludlow Deloya, así como el secretario técnico de la Comisión de Vigilancia, Ricardo Ruiz Suárez; y el vocal ejecutivo de Fovissste, César Buenrostro Moreno.