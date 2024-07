Mantiene IMSS Michoacán acciones para detectar cáncer de mama

Morelia, Michoacán, a 17 de julio de 2024.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Michoacán tiene la meta de realizar 30 mil mastografías durante este 2024, a fin de avanzar en la prevención del cáncer de mama en las Unidades de Medicina Familiar (UMF), en mujeres que en los últimos dos años no se hayan realizado un estudio de estos.

El coordinador auxiliar médico de Salud Pública del IMSS en el estado, doctor Carlos David Avilés Laredo, informó que tres unidades móviles de mastografía prestan el servicio, por lo cual, durante el mes de julio se encontrarán en la UMF No. 40 en Coalcomán, el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 2 en Zacapu y la UMF No. 80 en Morelia.

Avilés Ladero compartió que el cáncer de mama y cervicouterino son padecimientos de alto riesgo para las mujeres, principalmente en el 7 por ciento de las derechohabientes michoacanas de entre 40 y 49 años, así como del 20 por ciento de adultas entre 50 y 69 años.

Estimó que un 3 por ciento del total de tamizajes realizados durante el año, es decir, cerca de 3 mil mujeres, requerirán una segunda evaluación para descartar alguna lesión que ponga en riesgo su salud, por ello invitó a toda la población femenina a acudir frecuentemente a una exploración clínica en los módulos PrevenIMSS.

La jefa de Enfermería de la UMF No. 80, licenciada Alejandra Romero Anguiano, hizo un llamado a las mujeres para que durante el presente periodo vacacional de verano acudan a realizarse una revisión médica, así como estudios preventivos, como la mastografía, principalmente si en últimos dos años no han realizado un tamizaje.

Detalló que el mastógrafo móvil se ubicará durante este mes en el estacionamiento de la UMF No. 80, con una meta de atención de 80 mujeres diarias, de lunes a sábado, en un tiempo estimado de aproximadamente 30 minutos.

Las mujeres que acudan a realizarse la mastografía deberán presentarse a la hora que se le agendó el estudio, bañadas, sin ningún tipo de crema corporal ni desodorante, y de preferencia vistiendo ropa en dos piezas, blusa y falda o pantalón.