Evita una gastroenteritis con estas recomendaciones del sector salud

Morelia, Michoacán, a 10 de agosto de 2024.- La gastroenteritis es uno de los padecimientos digestivos más frecuentes en niñas y niños, que causa deshidratación, por ello, es importante que durante esta temporada lluvias se extremen precauciones sanitarias.



El sector salud a recomienda a madres y padres de familia no comer en la calle; lavarse las manos antes de comer, después de ir al baño y antes de preparar alimentos; desinfectar frutas y verduras; y beber agua hervida o embotellada.



Esta enfermedad es causada por bacterias, parásitos o virus que atacan el estómago e intestinos, provocando síntomas como diarrea, que de no ser tratada a tiempo puede terminar en deshidratación, por ello es importante darles Vida Suero Oral.



En caso de que el niño o la niña menor de cinco años tenga más de tres evacuaciones semilíquidas o líquidas en 24 horas, dolor abdominal, cólico, movimiento intestinal, náusea, vómito, fiebre por arriaba de los 38 grados, falta de apetito, malestar o debilidad es importante no automedicarse y llevar a su hospital o centro de salud más cercano para que sea atendido por un especialista.