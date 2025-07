Dan diez consejos para los nuevos profesionales de la Salud

Guadalajara, Jalisco, 22 de julio del 2025.- La Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) celebró la culminación de estudios de jóvenes que cursaron los programas de Médico Cirujano y Cirujano Dentista, la cual se dividió en dos ceremonias realizadas en el Gimnasio Universitario.

Uno de los mensajes centrales en estas celebraciones fue del Dr. Alfonso Petersen Farah, Vicerrector Académico y de Ciencias de la Salud de la UAG, quien también fue uno de los padrinos de generación.

En su discurso, el Dr. Petersen Farah ofreció consejos a los recién graduados, destacando diez pilares fundamentales para el ejercicio de su profesión en el área de Ciencias de la Salud:

1.- Ser generosos: La generosidad no se limita al dinero, sino que se manifiesta en el acompañamiento emocional, la cercanía y el servicio de corazón, como donar sangre u órganos. El servicio es el fundamento más importante en las ciencias de la salud.

2.-Ser empáticos: Implica saber escuchar, recibir y establecer una comunicación adecuada con los pacientes, mostrando un interés genuino en ayudar y servir.

3.- Tener compasión: La compasión es un sentimiento humano esencial que debe guiar la atención y el acompañamiento que un paciente requiere de un profesional de la salud.

4.- Ser responsables: En el ámbito de la salud, esto significa fundamentar cada acción en el conocimiento científico, evitando información no sustentada y comprometiéndose con la actualización constante para servir mejor.

5.- Reconocer limitaciones: Es natural no poseer todo el conocimiento. Los graduados deben apoyarse en colegas, profesores y sus padrinos para superar sus limitaciones.

6.- Ser agradecidos: Expresar gratitud a padres, familiares, amigos, colegas y profesores por su apoyo incondicional en el camino.

7.- Ser respetuosos: Reconocer las diversas convicciones, orígenes y destinos de las personas es fundamental para establecer relaciones adecuadas.

8.- No juzgar y ser justo: Los profesionales de la salud no deben juzgar a los demás, sino aceptar a las personas como son, sirviendo con justicia dentro de los límites de sus necesidades.

9.- No esperar nada a cambio y evitar abusos: Aquel que sirve con dedicación siempre recibirá una retribución, pero es crucial evitar aceptar beneficios externos no relacionados con la profesión.

10.- Agradecer a Dios: Reconocer la oportunidad de estar en ese momento y mantener una fuerte espiritualidad para estar cerca de los demás.

El Dr. Petersen enfatizó que la UAG es y seguirá siendo la casa de sus egresados y agradeció la confianza depositada por las familias en la institución.

Un camino por recorrer

En la segunda ceremonia de graduación de Médico Cirujano, la madrina de la generación fue la Dra. Linda Giovana Ruiz Fabián, Directora del Departamento Académico de Medicina Interna y egresada de la UAG.

En su discurso, la Dra. Ruiz Fabián resaltó que graduarse de Médico va más allá de aprobar exámenes; es forjarse en el esfuerzo, la renuncia y la entrega, para vivir sirviendo a los demás con valores como ética, empatía, humildad, honestidad y vocación de servicio. El mensaje en representación de los alumnos de Médico Cirujano estuvo a cargo de José Fernando Gutiérrez Castrejón.

Para la ceremonia conjunta de Médico Cirujano y Cirujano Dentista, el otro padrino fue el Dr. Miguel Íñigo Ramírez de Alba para el programa de Cirujano Dentista. El Dr. Ramírez de Alba, egresado y profesor de la UAG, instó a los odontólogos a mantener su vocación de servicio, su integridad y el respeto hacia sus pacientes, reconociéndolos como colegas.

La alumna Julieta Vázquez García, destacada con el mejor promedio de su generación en Médico Cirujano, fue quien dio el mensaje en nombre de sus compañeros graduados, en el que reflexionó sobre los desafíos superados, incluyendo el inicio de la carrera durante la pandemia.