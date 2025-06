Con 48 casos de dengue, León es el segundo municipio con más contagios de Guanajuato

León, Guanajuato, a 27 de junio de 2025.- El secretario de salud del estado de Guanajuato, Gabriel Cortés Alcalá, dio a conocer que la ciudad de León en lo que va del año, ha registrado 48 casos de dengue, convirtiéndolo en el segundo municipio con más contagios en toda la entidad, por lo que suman 145 casos de dengue en todo el estado.

"La mayoría están en Valle de Santiago, son cerca de 65 si no mal recuerdo y 48 en el municipio de León, los demás son casos aislados que incluso ya están inactivos en el resto de los municipios. En Pénjamo, en particular no tenemos casos registrados y las actividades que se hacen las mencionaba hace un instante primero son en casa, el mosquito es hogareño".

La Secretaria de Salud Federal señaló que, el dengue este año presentó un acrecimiento importante, ya que han sido más del doble los casos registrados a comparación del año pasado, ya que para estas mismas fechas, pero del año 2024 se llegaron a contabilizar 57 casos.

El secretario de salud remarcó que tuvieran en cuenta las estrategias de prevención, haciendo hincapié en que el primer lugar que se debe cuidar es en las casa, ya que el mosquito es hogareño, y no puede volar más allá de 100 metros fuera de su lugar de nacimiento, por eso recomienda tener constante aseo en azoteas y patios, y que se evite tener recipientes que puedan almacenar el agua, aunado a eso, hay brigadistas que hacen la labor de pasar a las casas a hablar de estas recomendaciones, también haciendo nebulizaciones en las zonas donde se puede hacer el criadero de los mosquitos.