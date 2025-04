Arranca en Uruapan la Primera Semana Nacional de Vacunación 2025 en la UMF 81 del IMSS

Uruapan, Michoacán, a 28 de abril de 2025.- Con el propósito de fortalecer las acciones de prevención de enfermedades y promoción de la salud, este lunes dio inicio la Primera Semana Nacional de Vacunación 2025 en Uruapan, misma que se llevará a cabo del 26 de abril al 3 de mayo, en todas los centros de salud y hospitales de de la Jurisdicción Sanitaria 05, en las unidades del IMSS, ISSSTE y DIF Municipal.

El evento inaugural estuvo a cargo del Dr. Guillermo López Aguilera, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 05 de Uruapan de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 81 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Estuvieron presentes el director de la UMF 81, Dr. César Tinoco Talavera; el Dr. Miguel Getzain Villanueva Calderón, representante del ISSSTE; así como personal del Hospital General de Zona No. 08 del IMSS, de la UMF No. 76, del Centro de Salud Urbano "José Álvarez Amézquita" de Uruapan y titulares del Sistema DIF Municipal.

Durante su intervención y bienvenida el director de la UMF 81, Dr. César Tinoco Talavera, destacó y coincidió con el resto de autoridades que en esta jornada se aplicará la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) tanto a niñas como a niños, ampliando así la cobertura de protección contra esta enfermedad, además de ofrecer biológicos como: Hexavalente, DPT, TDPA para embarazadas y prevenir la tosferina, Triple viral contra, Sarampión, Rubeola y Paperas para niños de un año, un año y medio y de seis años, respectivamente, así como todas aquellas necesarias para cubrir el esquema básico de vacunación.

Además de la aplicación de biológicos, se estarán ofreciendo servicios odontológicos gratuitos, así como la entrega de cepillos dentales, sobres de Vida Suero Oral y medicamentos desparasitantes, todo ello como parte de las acciones integrales de promoción de la salud.

Es necesario recordar, se dijo, "Vacunar es proteger, vacunar es salvar vidas", y se hizo un llamado a la población a acudir a los módulos de vacunación y servicios de salud habilitados, para contribuir a la prevención de enfermedades y al fortalecimiento del bienestar familiar.

El sector salud a través de la Jurisdicción Sanitaria 05, de la SSM, reitera su compromiso de acercar los servicios de salud preventiva a toda la población, promoviendo una cultura de autocuidado y responsabilidad social.