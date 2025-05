Fidel Calderón Torreblanca y Juan Carlos Barragán deberían ser expulsados de Morena, señala Celis Silva

Morelia, Michoacán, a 30 de abril del 2025.- Fidel Calderón Torreblanca, ex diputado, y Juan Carlos Barragán, legislador local, deberían ser expulsados de Morena, aseguró Juan Pablo Celis Silva, ex líder estatal del partido guinda quien les solicitó a ambos políticos que se comporten y dejen atrás viejas prácticas del PRD.

En entrevista, criticó las declaraciones de ambos políticos en relación a la violencia reportada durante una Asamblea Informativa sobre el Proceso Judicial, hechos ocurridos el sábado pasado en Apatzingán.

“Debería de ser expulsado Juan Carlos Barragán. ¿Y Fidel? También porque también atacan a nuestra dirigencia estatal, es una constante esto ya no es el PRD, esto ya no es las corrientes esas de las que pertenecieron, que por cierto ellos pertenecieron a nueva izquierda, la corriente que le dio en la torre al PRD con respeto al PRD que aún se sostiene, que no tiene que ver con estos cuates”, manifestó el también diputado morenista.

Celis Silva acusó a sus compañeros de partido Calderón Torreblanca y Barragán Vélez, conducirse con acciones de chantaje que, dijo, no representan a Morena. “Se les abre la puerta de la casa y hay que cuidar la casa y no para que la estén pateando. y un grupo de personas que se dicen de Morena estén atacando, ya basta que se comporten y debe ser revisado por la Comisión de Honestidad y Justicia” indicó.

Detalló que para presentar algún caso ante la Comisión de Honestidad y Justicia, cualquier consejero de Morena puede presentarlo ante el Comité Nacional.

Por su parte, el diputado Juan Carlos Barragán Vélez, dijo estar tranquilo al considerarse una persona de trabajo, que sí sale a las calles y no está detrás de un escritorio sin conocer las necesidades de la población.