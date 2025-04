Alerta secretario de salud intentos de extorsión a su nombre: Lázaro Cortés Rangel

Morelia, Michoacán, a 16 de abril de 2025.- El sector Salud de Michoacán (SSM) informa a la población sobre la detección de intentos de extorsión a través de llamadas telefónicas y mensajes de texto, donde se hacen pasar por el titular, Lázaro Cortés Rangel, solicitando depósitos de dinero en cuentas bancarias a cambio de supuestos apoyos y servicios de la institución.



Ante estos hechos, el titular del sector salud de Michoacán, presentará formalmente la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes para que se investiguen estos intentos de fraude y se castigue a los responsables.



Asimismo, hace un llamado a la ciudadanía para que no se deje engañar por estas prácticas fraudulentas, reitera que todos los apoyos y servicios que brinda SSM son completamente gratuitos y se otorgan exclusivamente en las unidades médicas y administrativas correspondientes.



Señala que ningún funcionario del SSM está autorizado a solicitar depósitos en cuentas personales por servicios. Se exhorta a la población a no realizar pagos a cuenta bancarias proporcionadas por teléfono o mensaje a cambio de servicios o apoyos de la institución.



En caso de recibir una llamada o mensaje sospechoso solicitando dinero a nombre del SSM o de su titular, se recomienda enfáticamente no proporcionar ningún dato personal o bancario y reportar inmediatamente el incidente al número de emergencias 089.