Quiero ser factor de unidad, para reconstruir Zamora: Eréndira Castellanos

Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2026.- La panista y activista social Eréndira Castellanos sostuvo un encuentro en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, en el que coincidió con distintos liderazgos del panismo michoacano, entre ellos Carlos Quintana, dirigente estatal del PAN; Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia; Ángeles Toro, secretaria general del PAN Michoacán, y la también panista zamorana, Ivonne Pantoja.

Durante el encuentro, Eréndira aseguró que el momento que vive Zamora exige estar a la altura, diálogo y capacidad para construir acuerdos, por lo que manifestó su disposición de convertirse en un factor de unidad al interior de Acción Nacional.

“Por encima de cualquier aspiración personal está Zamora. Nuestra ciudad es una causa superior que debe encontrarnos unidos, porque si queremos reconstruir el tejido social de nuestro municipio, primero tenemos que demostrar que somos capaces de escucharnos, respetarnos y caminar juntos”, expresó.

La activista social destacó que mantiene una relación de respeto con los distintos liderazgos y perfiles del panismo zamorano y señaló que la pluralidad dentro del partido debe entenderse como una fortaleza. Esta postura coincide con el proceso de diálogo que la dirigencia nacional del PAN ha señalado que mantendrá con dirigencias, militancias y liderazgos locales de cara a las definiciones de 2027.

Eréndira afirmó también que será respetuosa de los tiempos, procedimientos y lineamientos que establezca su partido para las próximas definiciones políticas. Señaló que su interés no es anticiparse a las decisiones institucionales, sino continuar trabajando desde la sociedad civil y acreditar con hechos el proyecto que ha construido durante los últimos 15 años.

“Quiero poner mi trabajo al servicio de Zamora. Son 15 años recorriendo colonias, acompañando familias y construyendo desde la sociedad civil. No necesitamos dividirnos para demostrar quiénes somos ni lo que hemos hecho. Llegado el momento, será la gente y serán las instituciones de nuestro partido quienes valoren cada trayectoria. Mientras tanto, a mí me corresponde seguir trabajando por Zamora”, puntualizó.

Finalmente, Eréndira Castellanos sostuvo que cualquier proyecto que aspire a encabezar una nueva etapa para el municipio deberá comenzar por sumar y reconciliar, al considerar que “la reconstrucción de Zamora no puede nacer de la división; tiene que comenzar con unidad, generosidad y la capacidad de poner a nuestra ciudad por encima de cualquier interés personal”.