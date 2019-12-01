PT abre la puerta al diálogo con Morena rumbo a 2027, señala Reginaldo Sandoval

Ciudad de México, a 28 de septiembre de 2026.- El Partido del Trabajo (PT) abrió la posibilidad de recomponer su relación con Morena, luego de las diferencias surgidas entre ambas fuerzas políticas de cara a las elecciones de 2027, informó el coordinador de la bancada petista en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval.

El legislador señaló que existe disposición para retomar el diálogo, aunque dejó claro que cualquier acuerdo deberá considerar las demandas de su partido y respetar su autonomía política. Esto ocurre después de una reunión entre las dirigencias nacionales de Morena y el PT, con la que se busca encauzar nuevamente la relación entre ambas organizaciones.

Sandoval explicó que el PT ha planteado distintos escenarios para la próxima contienda electoral, entre ellos competir de manera conjunta en algunos estados, participar en las 17 entidades que renovarán gubernatura o contender de forma independiente en todo el país.

El coordinador parlamentario sostuvo que su partido no pretende romper con el proyecto de transformación, pero tampoco está dispuesto a dejar de lado sus principios para mantener una alianza electoral. En ese sentido, afirmó que el PT busca participar en la construcción de un proyecto de país y no únicamente obtener espacios políticos.

A pesar de las diferencias, reconoció que mantener la coordinación entre Morena y el PT resulta relevante para conservar la mayoría legislativa necesaria para impulsar reformas constitucionales en el Congreso de la Unión.

En cuanto a la definición de candidaturas, Sandoval confirmó que ya opera una comisión técnica encargada de revisar los procedimientos de encuesta utilizados por la coalición, con la intención de que estos ejercicios cuenten con criterios que permitan definir a los perfiles que competirán en 2027.

