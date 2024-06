Por inseguridad, no se logró el cómputo de votos de Tiquicheo: IEM

Morelia, Michoacán, a 17 de junio del 2024.- Viridiana Villaseñor Aguirre, consejera del Instituto Electoral de Michoacán, confirmó que no se pudo realizar el cómputo de votos del municipio de Tiquicheo, la razón se atribuye a temas de inseguridad.

"Fue complicado el traslado de los paquetes al Consejo General por cuestiones de seguridad no pudimos traernos los paquetes electorales y, es decir ahí no se llevó a cabo el cómputo y no se designó formalmente un ganador en Tiquicheo y estaremos atentos si se presentó algún medio de impugnación", señaló Villaseñor Aguirre.

Indicó que el proceso jurídico establece, primero la impugnación de alguno de los partidos políticos y posteriormente el Tribunal Electoral de Michoacán resuelva lo conducente.

"En otros casos lo que ocurre es que sino se llega decretar a un ganador o en otros casos hay ganador, pero decide renunciar, el Congreso del Estado tiene la facultad de nombrar provisionalmente a una persona..., pero estamos a la espera de lo que llegase a resolver el Tribunal Electoral y verificar si se presentó algún medio de impugnación", apuntó la consejera del IEM.

El pasado 10 de junio, Memo Valencia Reyes, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, señaló que recibió amenazas por defender los resultados electorales del municipio de Tiquicheo, donde acusó hubo intervención del crimen organizado.

Expresó que exigirían la entrega de constancia de mayoría a Mario Reyes, abanderado priísta a la alcaldía quien aseguró que ganó la contienda.