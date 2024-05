Para generar un cambio, Morelia nos necesita a todos: Gisela Vazquez

Morelia, Michoacán, a 4 de mayo de 2024.- Para generar un cambio que permita alcanzar mejores condiciones de desarrollo, "Morelia nos necesita a todos", aseguró Gisela Vazquez, candidata de Tiempo por México a la alcaldía capitalina

Al reunirse con ciudadanos en Colinas del Sur, la candidata escucho quejas sobre problemáticas de infraestructuras urbana, pero también propuestas para reforzar la salud y la seguridad.

Gisela Vázquez, quien será la única mujer que aparecerá en la boleta electoral como candidata al ayuntamiento de Morelia, dijo a "los electores no podemos hacer como 1ue no pasa nada y no sufragar; por que si pasa y nos afecta a todos"...

Hoy, es tiempo de recuperar Morelia para los ciudadanos y evitar que lleguen los mismos de siempre o quienes ofrecieron una transformación y se aprovechan de la necesidad de las familias

Gisela Vázquez, reirió que para participar en política "se necesita valor para levantar la.mano y hacer un cambio; por que hoy la gente ya no cree en los políticos".

Un presidente municipal, es un empleado del pueblo y debe escuchar a los ciudadanos, no imponer obras para cumplir los compromiso con quienes les financian sus campañas.

Gisela Vazquez, afirmó que para lograr un cambio radical en Morelia, se ocupa de las mujeres, pero también de la confianza de los hombres.