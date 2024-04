Debería ser obligatorio que desarrolladores en Querétaro traten el agua: ambientalista

Querétaro, Querétaro, a 24 de abril de 2024.- La ambientalista América Vizcaíno Sahagún participó en la conformación de la agenda ambiental junto a las y los candidatos a puestos de elección popular, y señaló que entre las propuestas está la de plantar una infinidad de árboles, pero está en el aire la pregunta de ¿con qué agua los regarán?

“Están planeando reforestaciones, pero ¿con qué agua los van a regar si no hay agua tratada?, no podrán regar con agua potable porque no hay; (las y los candidatos) tienen que hacer una mancuerna con los empresarios e industriales para que traten el agua y la donen”.

Destacó que los candidatos y candidatas abordaron el tema de que sean los desarrolladores quienes traten el agua, pero señaló que esto no es un favor porque se trata de una acción que debe ser obligatoria, con el fin de que el agua pueda ser empleada en el riego de parques y jardines.

La agenda

Vizcaíno Sahagún señaló que entre las 9:00 y las 15:00 horas recibieron las propuestas en las instalaciones de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Querétaro (FECAPEQ).

“Ha sido una participación excelente, están viniendo candidatos de todos los partidos, de todos los órdenes de Gobierno a entregar sus agendas y por lo que han dicho, sólo tocan ciertos puntos, pues ha sido un espacio de corto tiempo y no se ha podido profundizar”.

Reconoció que, en general se abordaron temas como el respeto al ordenamiento ecológico, que no habrá cambio de uso de suelo en zonas de protección ambiental. Otra cuestión es que se plantearon proyectos hidráulicos y tecnologías para el ahorro de agua, así como la medición de volúmenes del líquido, reciclaje y control de residuos.

En cambio, dijo la ambientalista, “no he oído mucho sobre cómo atender la contaminación atmosférica, en ríos, bordos y presas, apenas y se habló sobre la contaminación”.

Vizcaíno Sahagún adelantó que será en la primera o segunda semana de mayo cuando se dé a conocer el resultado de este ejercicio, mismo que una vez concluido el proceso electoral, será llevado a quienes resulten electos, para “articular sus propuestas con las nuestras”.