Yankel Benítez dialoga y estrecha comunicación con jóvenes universitarios

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Septiembre de 2026 a las 17:32:25

Morelia, Michoacán; 28 de septiembre de 2026.- Con el objetivo de escuchar a este sector poblacional, el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, impartió una charla con alumnos de la Universidad Vizcaya como parte del programa "Diálogos Universitarios".

El encargado de la política interna del municipio enfatizó que escuchar a los jóvenes es el primer paso para atender los temas que les preocupan.

"Hablamos de lo que les preocupa y les duele: la falta de buenos empleos, la inseguridad, el acceso a una vivienda y, sobre todo, esa sensación de que muchas veces no son escuchado", expresó Benítez Silva al término del encuentro.

En ese sentido, refrendó que en la administración del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, se sigue la visión de escuchar a los morelianos y morelianas de todas las edades.