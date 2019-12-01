Violencia en Coahuayana evidencia al Cártel de Morena: Carlos Quintana

Violencia en Coahuayana evidencia al Cártel de Morena: Carlos Quintana
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Diciembre de 2025 a las 16:04:46
Morelia, Michoacán, a 6 de diciembre del 2025.- La violencia en el municipio de Coahuayana evidenció la realidad que vive el país, bajo el gobierno autoritario del Cártel de Morena que decidió no suspender su “acarreafest” en el Zócalo capitalino, para burlarse una vez más de las y los mexicanos.

Así lo advirtió Carlos Quintana Martínez, Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), quien recordó que el atentado en Coahuayana se suma a los alarmantes asesinatos de Bernardo Bravo y Carlos Manzo, líder limonero y alcalde de Uruapan, cometidos en menos de dos meses.

“El Cártel de Morena, con su ‘acarreafest’, se burla una vez más del México que sufrió un nuevo episodio de extrema violencia, ante la complacencia el gobierno dictatorial de Sheinbaum”, señaló.

Quintana Martínez cuestionó al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia que también incluye al municipio de Coahuayana, donde la delincuencia se atrevió a evidenciar el trabajo del Ejército y de la Marina.

“Es lamentable que la delincuencia haya evidenciado al Plan Michoacán que no ha resuelto el grave problema de la inseguridad en el estado”, aseguró el Jefe Estatal del PAN

Noventa Grados
