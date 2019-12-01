“Vamos a representar las expectativas de los michoacanos”: Raúl Morón

Morelia, Michoacán, a 28 de junio de 2026.- “En este movimiento vamos a representar las expectativas, las ilusiones y los anhelos que ustedes tienen; venimos desde abajo y conocemos los problemas que vive nuestra gente”, aseguró el profesor Raúl Morón Orozco en una asamblea para fortalecer la organización y promover la defensa de la Cuarta Transformación.

En un encuentro con integrantes de la Alianza por la Transformación de Michoacán, el aspirante a la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional hizo un llamado enérgico a dejar de lado la retórica y consolidar una unidad real, auténtica e incluyente, donde quepan todos los sectores de la sociedad.

Asimismo, fijó una postura clara en defensa de la soberanía nacional frente a cualquier intento de injerencia extranjera, particularmente de los Estados Unidos. Subrayó que las y los mexicanos tienen la alta responsabilidad histórica de poner por delante el interés de la patria y defender los recursos naturales y convocó a respaldar de manera absoluta a la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Finalmente, insistió en la urgencia de potenciar la transformación desde abajo, donde el pueblo organizado determine su propio destino y convocó a las estructuras a intensificar el trabajo territorial de cara a la encuesta interna, enfatizando que el objetivo principal es lograr que todas las familias vivan con bienestar y dignidad.