Un millón de pasajeros respaldan el éxito y la modernidad del teleférico de Uruapan: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Junio de 2026 a las 18:27:07

Morelia, Michoacán, a 28 de junio de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que el Teleférico de Uruapan alcanzó un millón de pasajeros transportados, consolidándose como un proyecto clave para el desarrollo del municipio y un referente de movilidad moderna a nivel nacional.

El mandatario estatal destacó que se trata de un sistema de transporte de clase mundial, diseñado no solo para acortar distancias, sino para dignificar el día a día de los habitantes de Uruapan, la segunda ciudad más grande del estado.

Desde su inauguración en el mes de abril, el teleférico ha registrado un promedio constante de 18 mil pasajeros al día, lo que demuestra la excelente respuesta y confianza de la ciudadanía.

"Este millón de pasajeros es el reflejo de una transformación real. Estamos avanzando para brindar una mejor calidad de vida a las familias uruapenses, poniendo a su alcance la tecnología y la infraestructura", afirmó Ramírez Bedolla.

Este nuevo modelo de movilidad ofrece grandes beneficios para la población, ya que los usuarios viajan en cabinas modernas y seguras, reduciendo los riesgos del trayecto y al ser un transporte aéreo, evita el tráfico terrestre, garantizando tiempos de traslado exactos, señaló el gobernador.