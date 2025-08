Tras sumar dos medallas de Plata, el taekwondoin Alonso Pineda buscará el Oro

Morelia, Michoacán, a 04 de agosto de 2025. – El estudiante Alonso Pineda Espinosa es uno de los referentes del taekwondo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), y tras ganar medalla de Plata en las ediciones 2024 y 2025 de la Universiada Nacional, ha puesto la mira en el primer lugar de cara al 2026.

“Esta Plata no me sabe a lo que esperaba, porque yo apuntaba mucho por ese Oro, no se logró el objetivo, pero sí es gratificante saber que otra vez volví a ser medallista nacional. Voy a prepararme más para la Universiada Nacional, porque vamos en busca de ese Oro”.

El joven de 21 años, estudiante de la carrera de Arquitectura narró su sentir al saberse medallista por segundo año consecutivo y agradeció a quienes le han apoyado para conseguir estas metas. “Esta medalla es para mis entrenadores, mis papás, mis amigos y también la rectora Yarabí Ávila, que nos ha estado apoyando en esta Universiada y en las pasadas”.

El alumno de la UMSNH ha sumado otros triunfos en diversas competencias, incluso internacionales, tales como medalla de Bronce en Selectivo Nacional Universitario con rumbo al Festival Mundial Universitario 2024, otro Bronce en los Juegos Panamericanos Universitarios en combate individual en el año 2024 y medalla de Plata en la misma justa, pero en combate por equipos.

Pineda Espinosa confesó que por momentos le ha resultado difícil compaginar sus estudios con sus entrenamientos y competencias, pero aseguró que con organización es posible.

Finalmente, el dos veces medallista de Plata en la máxima justa estudiantil del país compartió que ha practicado esta disciplina más de 10 años, en los que ha puesto esfuerzo y dedicación.