Tiene el estado estrategias financiera. Para afrontar el 2026: Mauricio Kuri 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 10:56:30

Querétaro, Querétaro, a 15 de diciembre 2025.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González aseguró que su administración cuenta con estrategias financieras para enfrentar el próximo año, en caso de que no se apruebe el presupuesto 2026, que se someterá a votación esta noche en el Congreso local.

“Sí ha habido acercamientos, se ha platicado con todos, tenemos siempre líneas abiertas, no sería lo óptimo, pero es la salida aplicar el mismo presupuesto de este año”, dijo.

Kuri González evitó profundizar en el tema, al considerar que es un proceso que compete al Poder Legislativo.

“Es del Poder Legislativo, y no quisiera yo contaminar algo; como lo están manejando ellos, ellos sabrán”.

Cabe recordar que el sábado, el grupo legislativo de 4T votó en contrata de la propuesta presupuestal enviada por el Ejecutivo del estado, y se realizaron modificaciones para su aprobación o rechazo.

Foto de Gustavo Trejo