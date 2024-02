Senadores piden seguridad a candidatos tras el doble homicidio en Michoacán

Ciudad de México, a 27 de febrero de 2024.- Tras los homicidios de dos candidatos a la presidencia municipal de Maravatío Michoacán, los senadores de la oposición demandaron mayor seguridad en un contexto de violencia que impera en país frente a las elecciones del próximo 2 de junio.

Desde la bancada de Acción Nacional, el coordinador Julen Rementería, señaló que en la antesala al inicio de la contienda electoral, las autoridades de seguridad federal deben poner más atención a la seguridad de los aspirantes a un cargo de elección popular.

Lamentó lo sucedido y dijo que no se permitirá que se normalice la violencia político-criminal, “sea quien sea, es un asunto que no se debe permitir y por supuesto no podemos acostumbrados y no podemos permitirnos acostumbrarnos a ello”, señaló.

Por su parte, Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, coincidió con Julen Rementería sobre la obligación que tiene el “gobierno de revisar los mapas de riesgo y garantizar la integridad de todas y todos los que participan en esta campaña electoral”.

Por último sostuvo que “hoy ser candidato o ser periodista es una actividad de altísimo riesgo” y lamentó que el gobierno minimice la situación.

Cabe destacar que con el doble crimen ocurrido la tarde-noche del lunes 26 de febrero, ya suman tres asesinatos a precandidatos en los que va de 2024 en Michoacán.