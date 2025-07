Se pronuncia Brissa Arroyo por una adecuada distribución y abasto de medicamentos

Morelia, Michoacán, a 16 de Julio de 2025.- Con el objetivo de atender uno de los temas más sensibles que afecta a la ciudadanía, la diputada local Brissa Arroyo Martínez, se pronunció para que se mejore la distribución y abasto de medicamentos en el sector salud.

La Congresista, integrante de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género en la 76 Legislatura, hizo énfasis en la urgente necesidad de garantizar el derecho a la salud de la ciudadanía, pero más allá en el derecho a la vida.

En la máxima tribuna del estado, la legisladora presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XVII y se recorre la fracción XVIII de la Ley de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo para que haya abasto de medicinas y se transparente su distribución.

Arroyo Martínez argumentó que las familias se ven afectadas, excluidas y vulneradas en su derecho a la salud por la falta de medicinas, y por otra parte, han regresado enfermedades que se consideraban ya erradicadas como el sarampión.

Recordó que en los últimos años el gobierno federal ha hecho esfuerzos como el Insabi, y ahora el IMSS Bienestar sin embargo no ha habido los resultados esperados, incluso hubo retrocesos cuando desaparecieron el Seguro Popular.

“Lastimosamente ya hemos normalizado que se suspendan operaciones de quirófano por falta de insumos básicos, que se interrumpa tratamiento de quimioterapia para enfermos de cáncer y que se cuenten por miles las recetas que no se surten en el IMSS o ISSSTE. Esto no puede seguir así, es necesario actuar”, destacó la Congresista.

Hizo un llamado a las instituciones a atender con urgencia el abasto y pronta distribución en todos los sistemas de salud, ya que no hacerlo sería contribuir a la muerte de mexicanos que no acceden a la atención médica adecuada.

Se propone adicionar la fracción XVII y se recorre la fracción XVIII de la Ley de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo, para quedar de la siguiente forma:

XVII.- Elaborar un informe mensual sobre los medicamentos disponibles, suministros y equipos con los que cuenta cada institución de salud en el Estado, y que la ciudadanía conozca qué medicinas e insumos existen en su centro de salud o clínica más cercana.

“Esto no es solo una medida administrativa. Es un acto de justicia. Es una forma de respetar la dignidad de quien necesita un tratamiento y no puede esperar. Y es también un mensaje claro: en Michoacán, el derecho a la salud no se negocia ni se oculta”, agregó.