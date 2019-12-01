Salvador Escalante se suma a la estrategia estatal contra incendios forestales: Dayana Pérez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 14:07:57

Salvador Escalante, Michoacán, a 20 de febrero 2026.- La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, reafirmó su compromiso con la protección del medio ambiente al participar en el arranque de la campaña estatal “Prevención y Combate de Incendios Forestales 2026: El Fuego No Avisa”, una estrategia clave para fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta ante la temporada de incendios.

“Cuidar nuestros bosques es cuidar la vida, el futuro y la tranquilidad de nuestras familias”, expresó la alcaldesa, al destacar que la protección de los recursos naturales es una responsabilidad compartida entre gobierno y ciudadanía. En este contexto, reiteró que en su administración la prioridad es Gobernar con amor, justicia y Libertad, impulsando acciones que garanticen seguridad ambiental y bienestar social.

Durante el evento, Dayana Pérez Mendoza reconoció el compromiso del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, por reforzar las estrategias estatales en materia de prevención y combate de incendios, subrayando que la coordinación interinstitucional es fundamental para enfrentar los retos de la temporada.

Enfatizó que en Salvador Escalante se trabaja bajo la visión de Escuchar, resolver y transformar, consolidando equipos preparados para actuar con oportunidad ante cualquier riesgo que amenace los bosques y las comunidades.

La presidenta municipal reiteró que la prevención es la herramienta más eficaz para proteger el patrimonio natural del municipio, recordando que Prevenir hoy es proteger el mañana, especialmente en una tierra donde Santa Clara del Cobre enamora por su riqueza cultural, artesanal y natural.

Con estas acciones, el Gobierno de Salvador Escalante refrenda su compromiso de trabajar en equipo para salvaguardar el entorno y fortalecer la cultura de prevención entre la población.