Rufina mantiene pluri y dirigencia de Morena en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 23 de febrero de 2024.- La presidenta del Comité de Morena Querétaro, Rufina Benítez Estrada confirmó que no dejará el cargo, refirió que seguirá en dicha posición mientras tiene su candidatura para una diputación federal vía plurinominal, con la que fue beneficiada; de igual manera los estatutos del partido no le prohíben esta cuestión.

“No, es por la vía plurinominal y pues ahorita realmente quienes sí tuvieron que pedir permiso, pues son los de mayoría no relativa, entonces ellos sí están obligados a pedir permiso a solicitar licencia más bien; pero en el caso de las plurinominales no, voy a seguir a al frente porque pues también justo en este momento pues no es conveniente, dejar sin cabeza justo en el proceso electoral”.

Fue hace unos días que la presidenta del partido guinda fue beneficiada por el proceso de insaculación de su partido para ocupar está candidatura, aseguró Benítez Estrada que el proceso fue limpio y no hubo intervenciones en este; dependerá de los resultados que obtenga el partido en estas elecciones que obtenga una posición en la Cámara de Diputados.

Confirmó que Claudia Sheinbaum Pardo no vendrá este 24 de febrero al estado de Querétaro, refirió que es por cuestiones de agenda; por el momento el partido se encuentra listo para iniciar el periodo de campañas este mes de marzo, dónde solamente tendrán una coalición con el Partido del Trabajo en lo local y federal y con el Verde solo en las diputaciones federales.

Mencionó que estará acompañando a todos los candidatos en este proceso electoral, con ello también tendrá la exposición en todo el estado; recordar que Gilberto Herrera también fue designado por esta posición pero no logró pasar el último filtro; no obstante, se mantiene por el Distrito I.