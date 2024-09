Rinde Mauricio Kuri, su tercer informe como Gobernador de Querétaro 

Querétaro, Querétaro, a 7 de septiembre de 2024.- El estado de Querétaro lleva una dinámica que no podemos soltar: la continuidad, afirmó el gobernador, Mauricio Kuri González, al presentar su tercer informe de resultados ante cerca de dos mil personas.

En el acto, aseveró que, en la entidad, ciudadanía y gobierno, se encuentran listos, para hacerle frente a cualquier situación que pueda llegar de fuera, afirmó Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, al rendir su tercer informe de actividades.

Desde el Querétaro Centro de Congresos (QCC), destacó que en el estado que representa se quiere trabajar con el mismo rumbo con el que inició su gestión, pese a los retos que ha implicado su ejercicio en la política.

“Aquí creemos en la política de la concordia, el diálogo, el acuerdo y la pluralidad. Aquí no agredimos, no ofendemos, no abucheamos (…) Pero ¿qué creen? Tampoco estamos mancos, no nos dejamos”.

Reiteró su agradecimiento a las y los queretanos por permitirle servirles, y les expresó que se trata del trabajo más honroso que ha tenido en toda su vida. Desde que entró como Gobernador, dijo, se enfrentó a un dilema: atender los problemas, retos y desafíos de forma profunda, o solamente administrar.

Precisó, fue separar la Secretaría de Planeación y Finanzas y crear una nueva denominada Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana para impulsar distintos proyectos en beneficio de la población. Posteriormente se dispuso trabajar de lleno en los temas más importantes para las y los queretanos durante los primeros tres años de su gestión.

Explicó que su administración priorizó seis ejes: infraestructura, movilidad, agua, seguridad, economía familiar sólida y una red de protección social para los más vulnerables.

Comentó que el estado necesitaba una cirugía mayor, sobre todo en la zona metropolitana, donde se han invertido casi 16 mil millones de pesos en obras. Como ejemplo citó instituciones educativas, donde se han invertido mil 400 millones, obras sociales con dos mil 713 millones y carreteras con nueve mil 600 millones.

Enfatizó proyectos como el viaducto de Santa Bárbara, en Corregidora, la carretera 413 y la segunda etapa de la 411, el Boulevard Metropolitano; la carretera a cuatro carriles que va hasta Chichimiquillas, la 540, en El Marqués. De igual manera resaltó las acciones en San Juan del Río, municipio al que ha destinado más de mil millones de pesos en lo que va del año con obras como la Avenida Tecnológico, el mercado Juárez, entre otras.

En lo que va del sexenio, expuso, se han creado 34 puentes deprimidos y elevados: 12 pasos inferiores, tres puentes hidráulicos, tres puentes sobre vías férreas y 16 puentes elevados, que se suman a Paseo 5 de Febrero, una obra que, dijo, era necesaria y de la que ya es posible ver su funcionamiento, principalmente para todas las personas que utilizan el transporte público y las 30 mil personas que anteriormente caminaban distintos tramos donde no había banquetas.

“Una prosperidad solidaria que significa que a todas y a todos nos vaya bien, que no nos importe donde naciste, dónde vives, en qué crees, cómo amas o por quién votas. Que todos estén mejor y que todos sepan que pueden contar con su prójimo”.

Señaló que otro de los desafíos con los que se enfrentó al asumir el cargo, fue la movilidad en la zona metropolitana, que era un problema de años, motivo por el que después de buscar la colaboración de los concesionarios de transporte público para brindar un mejor servicio, optó por la creación de una empresa pública – privada, con mayoría pública.

Recordó que antes de su administración se tenían 300 camiones y ahora se tienen cerca de mil, en cuanto a las rutas, mencionó que se tenían 71 y actualmente son 110. Detalló que hay más frecuencias, más paradas de autobuses, así como más apoyos para estudiantes, adultos mayores, militares, policías, bomberos, maestras, maestros, con la tarifa más baja de transporte público de todo el país, tan sólo de dos pesos.

Señaló que se han entregado 243 mil tarjetas prepago, de las cuales 75 mil ya tenían saldo. Resultado de esto, expresó, es que de 160 mil personas que se subían al autobús cuando inició su mandato, ya se ha llegado a cerca de 500 mil.

“A las y los usuarios les digo: muchísimas gracias por su paciencia, (…) la presión estaba muy fuerte porque me pedían que se solucionara un problema muy rápido que llevaba muchísimos años sin resolverse de fondo; y de verdad, sin ustedes, y sin nuestras conductoras, no hubiéramos podido tener el transporte público que nos merecemos”.

Manifestó que gracias a la continuidad en proyectos que impulsaron otras administraciones, la cobertura de agua en el estado es de 98 por ciento. Reconoció que aún quedan espacios por cubrir, pero afirmó que en su gobierno se trabaja en distintos proyectos para acercar el vital líquido a toda la población.

De igual manera explicó que la Ley de Aguas fue un requerimiento de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), y esta no implica la privatización del recurso, por el contrario, garantiza 50 litros por persona, aunque no haya pagado el servicio.

Comunicó que el proyecto “El Batán Agua para Todos”, aprobado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya fue expuesto también a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y se tiene la confianza de continuar con los trabajos para poder ser punta de lanza a nivel nacional en innovación y tecnología, y poder reciclar el agua hasta siete veces.

Ponderó que la seguridad es una de las principales ventajas competitivas de la entidad y es por eso que en estos primeros tres años de su gobierno se han destinado cuatro mil millones de pesos a distintos proyectos, entre los que destaca el edificio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el complejo de seguridad más importante de Latinoamérica.

Refirió que gracias al trabajo que se ha hecho junto con el Poder Judicial y la Fiscalía General, Querétaro se mantiene en el primer lugar de certidumbre jurídica, de acuerdo con la organización World Justice Project, también ocupa el primer lugar nacional de ausencia de corrupción y primer lugar en justicia penal, por sexto año consecutivo.

En estos tres años, detalló, se creó un Centro de Justicia para Mujeres, así como el nuevo Palacio de Justicia. En este marco reconoció al Poder Judicial de Querétaro por su eficiencia, profesionalismo y honestidad de quienes lo integran. Y recordó que su administración lo apoyó con un presupuesto histórico de mil 400 millones de pesos.

“En Querétaro sabemos que los equilibrios son importantes. En Querétaro sabemos que los tres poderes son autónomos y todo mi respaldo y todo mi apoyo a un Poder Judicial que es responsable, que es honesto, que es eficiente como el que tenemos en Querétaro”.

Aunado a esto destacó la labor de la Fiscalía General de Querétaro, misma, que señaló, esclarece el 80 por ciento de los homicidios cometidos en el estado.

La continuidad que distingue a Querétaro ha ayudado a la economía y ello se ve reflejado en las finanzas sanas que mantiene la administración, sobre esto, recordó que el estado mantiene una calificación “Triple A”, las empresas Fitch, Standard & Poor's y Moody's, le han dado las calificaciones más altas.

El Gobernador compartió que en lo que va de 2024 se han recibido seis mil 500 millones de dólares de inversión extranjera directa, y el estado se posiciona como el número uno en el país, con tan solo el dos por ciento de la población, que representa menos del uno por ciento del territorio nacional. Sobre esto subrayó: Por algo será.

Agregó que la llegada de empresas como Amazon, Microsoft, Google, es un ejemplo de que en Querétaro se hacen las cosas bien.

Mencionó que la entidad ocupa el quinto lugar nacional en la generación de empleos, le ha apostado a la empresa formal y mientras que el país ha crecido 0.8 por ciento al año, Querétaro registra el 3.7 por ciento.

Apuntó que los objetivos para los siguientes tres años consideran tener una red de protección social fuerte; primero en educación, con el aprovechamiento de la innovación tecnológica. En este camino, señaló que ya se han sentado las bases para mejores resultados, ya que anualmente se tienen 67 mil egresados de media superior y más de 63 mil de educación superior.

También subrayó que la deserción escolar bajó de 6.6 por ciento al inicio de su gobierno a 2.2. En este tenor, instó a las y los asistentes al informe, a ir con todos aquellos jóvenes que hayan dejado la escuela, por algún motivo, y los ayuden a regresar a las aulas.

En materia de salud informó que el abastecimiento de medicinas en las farmacias es del 95 por ciento, además se han creado centros de salud en Tequisquiapan y San Juan del Río, también se han arreglado, dijo, algunos en la capital y en la Sierra Gorda.

Remarcó que el siguiente paso está enfocado en lo social, y aseguró que su gobierno se distinguirá por promover la igualdad, pero con libertad. Un nuevo modelo cercano, que ofrecerá dignidad, respeto y oportunidad; así como una prosperidad solidaria sin excepción.

Exhortó a no olvidar que su gobierno emana del Partido Acción Nacional (PAN), y este pone al centro de toda actividad a la persona. De igual manera, señaló que la familia es la columna vertebral de la sociedad y celebró el carácter de las y los queretanos.

En Querétaro, remarcó, no se estira la mano para ver qué se obtiene, se levanta para ver dónde se estudia y dónde se trabaja. No se busca la distribución de la pobreza, se genera la riqueza. Destaca por tener una sociedad de emprendedores.

“Aquí en Querétaro creemos en el talento para obtener un empleo y ser los mejores del mundo. Claro que nos encanta competir, pero nos fascina ganar (…) Aquí en Querétaro cuidamos el agua, protegemos el medio ambiente que es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Aquí en Querétaro sabemos que nuestro estado es como un árbol, ese que sembramos, que hay que cuidarlo día con día, que nos importa mantener la fortaleza de sus ramas, pero más importante, la profundidad y la vitalidad de sus raíces”.