Reconoce comunidad educativa apoyo de Alfonso Martínez Alcázar hacia escuelas de Morelia

Morelia, Michoacán; 22 de octubre de 2026.- Con un reconocimiento al apoyo que el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar ha brindado a la comunidad educativa de la zona urbana y rural de Morelia, pero sobre todo, el compromiso que ha asumido para cumplirle a la educación de la capital, la Secretaría de Bien Común y Política Social llevó a cabo la entrega de materiales para el mantenimiento de 105 escuelas del municipio.

En este marco, Rubén Trujillo García, director de la Escuela Federal No. 2, expresó su gratitud hacia el alcalde, Alfonso Martínez, ya que este apoyo va más allá de la mejora de aulas y salones de clase, es la construcción de espacios dignos para la enseñanza y el aprendizaje.

Por su parte, la directora del preescolar Lázaro Cárdenas del Río, Guadalupe Cervantes Bravo, reconoció que durante mucho tiempo administraciones fueron y vinieron, y ninguna volteó hacia las escuelas que se encuentran en las orillas de Morelia.

Comentó que desde que tuvo acercamiento con el Gobierno de Morelia, de inmediato fueron escuchados y en poco tiempo recibieron el respaldo que necesitaba esa “escuela de palitos” en donde diariamente asisten muchas niñas y niños a aprender. Reiteró el agradecimiento al presidente, Alfonso Martínez, de quien dijo: “sí cumple”.

Respecto a la entrega de materiales, la secretaria de Bien Común y Política Social, Rosalva Vanegas Garduño, comentó que se trata de 105 escuelas urbanas y en tenencias que fueron beneficiadas con materiales de construcción, como: tabicón, pintura, impermeabilizante y cemento, insumos que contribuirán a la rehabilitación, el mantenimiento y la mejora de las instalaciones educativas.

Resaltó que para el presidente, Alfonso Martínez, la educación es una prioridad, por ello se seguirá apostando por su desarrollo a pesar de los recortes presupuestales y que este tema sea atribución de otras instancias de Gobierno.