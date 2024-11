Realizarán consulta ciudadana para crear espacio cultural y deportivo en El Marqués, Querétaro

El Marqués, Querétaro, a 5 de noviembre de 2024.- Rodrigo Monsalvo Castelán, presidente municipal de El Marqués, confirmó que se está planeando un proyecto que busca detonar la economía y el turismo en el municipio el cual contempla un estacionamiento, eventos culturales y deportivos para que sea meramente familiar.



“Tenemos que hacer un estacionamiento subterráneo porque queremos hacer un proyecto muy ambicioso que La Cañada para que tenga una gran derrama económica a través del turismo, queremos hacer eventos deportivos, culturales y familiares que la gente quiera venir a invertir y pasar los fines de semana, pero eso conlleva ir paso a paso”.



Descartó que aún no se tiene un monto para la implementación de este proyecto, pues apenas se está aterrizando. “Estamos viendo el proyecto, hablaré con la ciudadanía para ver más o menos cómo lo quieren, tenemos que tener el mismo estilo, que sea un espacio limpio, y un espacio abierto; no es como están metiendo grilla que están diciendo algunas personas que meteremos centros comerciales, evidentemente eso no es cierto, no habrá ningún centro comercial”.



Estamos hablando, dijo, de un espacio amplio y abierto para hacer obras de teatro, que haya un organista o saxofonista que haya eventos deportivos donde la gente acuda a pasar el rato.

“A lo mejor hacer unos espacios pequeños o carritos móviles para que vengan los comerciantes de El Marqués o los de Vicente Ferrer a exponer sus productos de piel, que hay representantes de los viñedos y de los productores de quesos”.



Reconoció que aún no se sabe cuántos espacios se estarían otorgando porque para este proyecto se realizará una consulta con la gente para ver cómo quiere que se realice este proyecto.



“Ahorita tengo vagas ideas, me dicen que lo ideal para conservar la imagen es que sea subterráneo, pero todavía no tengo montos ni número de espacios, pero debe ser evidentemente algo grande para que la gente venga y que cuente con espacio de estacionamiento”.



Recordó que anteriormente La Cañada era muy diferente a como está ahora que nada que ver pues se le inyectó mucho recurso para imagen urbana y las fachadas y después se metió el cableado subterráneo y posteriormente para que la gente estuviera contenta hicieron la Escuela 15 de mayo que hoy en día no le pide nada a un plantel privado y ahora el compromiso es arreglar toda la plaza y con ellos vienen los cambios vehiculares de sentido.