Realiza IEM consulta en Charapan y Cocucho para forma de elegir autoridad municipal

Charapan, Michoacán, a 27 de abril de 2025. En un hecho histórico, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) llevó a cabo la Consulta Previa, Libre e Informada en el municipio indígena de Charapan, con el objetivo de que la ciudadanía decidiera si deseaba mantener el sistema de partidos políticos para la elección de sus autoridades municipales o transitar hacia un sistema normativo interno indígena, basado en usos y costumbres, a partir de la elección de 2027.

La consulta se llevó a cabo en cumplimiento del acuerdo IEM-CEAPI-09/2025, mediante el cual se aprobó la convocatoria en coordinación con habitantes de la comunidad.

La Comisión Electoral para la Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas realizó 3 consultas que se desarrollaron de manera simultánea en tres sedes: en la cabecera municipal de Charapan, en la Escuela Emiliano Zapata; y en dos puntos de la Tenencia de San Bartolomé Cocucho: el Curato de la Iglesia, ubicado junto al templo principal, y el portal de la Jefatura de Tenencia, en el centro de la comunidad.

La jornada inició a las 8:00 horas con el registro de habitantes. Posteriormente se llevó a cabo la fase informativa, en la que las consejerías del IEM compartieron una relatoría del proceso, desde la solicitud de consulta, pasando por el estudio de factibilidad realizado por el INAH, hasta las resoluciones del Tribunal Electoral del Estado. Asimismo, se resolvieron las dudas planteadas por la comunidad.

Enseguida, se desarrolló la fase consultiva, bajo el sistema de filas y conforme a los usos y costumbres de la comunidad, formulando la siguiente pregunta:

¿Desean cambiar al sistema normativo interno indígena, para que sea una Comisión de Administración, nombrada mediante usos y costumbres de la comunidad e integrada de manera paritaria por mujeres y hombres designados desde los barrios, la que se encargue de la administración municipal a partir de 2027?

Tenencia de San Bartolomé Cocucho

Curato de la Iglesia

Jefatura de Tenencia

SI

NO

SI

NO

12

109

0

130

Los resultados fueron los siguientes:

Cabecera Municipal de Charapan

SI

NO

434

718



Durante la realización de la consulta participaron el Mtro. Ignacio Hurtado Gómez, Consejero Presidente del IEM; el Mtro. Juan Adolfo Montiel Hernández; la C.P. Claudia Marcela Carreño; y la Consejera Selene González Medina, presidenta e integrantes de la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas (CEAPI), así como personal de la Coordinación de Pueblos Indígenas del IEM y de diversas áreas del Instituto.

Cabe señalar que las Tenencias de San Felipe de los Herreros y Ocumicho, aunque forman parte del municipio de Charapan, no participaron en la consulta, dado que ya eligen a sus autoridades conforme a sus propios sistemas normativos internos.

La consulta se desarrolló en un ambiente de orden, respeto y tranquilidad, garantizando el derecho de la comunidad a participar de manera libre e informada en la determinación de su forma de gobierno.