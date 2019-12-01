Querétaro invertira hasta 25 mdp en rehabilitación del Teatro Hércules: Felifer Macías

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 14:28:30

Querétaro, Querétaro, a 20 de febrero 2026.- Como parte de las acciones que emprende el municipio de Querétaro para la reconstrucción del tejido social, Felifer Macías Olvera, presidente municipal anunció que el Ayuntamiento invertirá entre 20 y 25 millones de pesos en la rehabilitación del Teatro Hércules.

“La rehabilitación del recinto se enmarca dentro del Plan Orden, estrategia que busca recuperar inmuebles abandonados y ponerlos al servicio de la ciudadanía por lo que en este 2026, en el Teatro Hércules se va a encender la luz y una vez más se escuchará la tercera llamada”.

Recordó que el Cabildo de Querétaro autorizó la compra al sindicato propietario y al aval del Ayuntamiento de Querétaro de este recinto por un monto de 9 millones, 52 mil de pesos.

“Vamos a recuperar este inmueble considerado uno de los más emblemáticos de la Delegación Cayetano Rubio, con capacidad para mil 300 personas y más de siete décadas de historia”.

Desde el recinto cultural, el edil destacó que este proyecto forma parte de la estrategia municipal para rescatar espacios históricos y culturales que fortalezcan la identidad de la ciudad.

“Querétaro comenzó aquí, en Hércules, y es nuestra responsabilidad rescatar nuestra historia y nuestro legado para apuntalar el mejor futuro por venir”.

Flanqueado por Daniela Salgado Márquez, titular de la Secretaría de Cultura del municipio y el cronista de la delegación Cayetano Rubio, Felipe Alcántara Mitocallo, Macías Olvera subrayó la relevancia del inmueble como símbolo de pertenencia para la comunidad.

“El Teatro Hércules, construido entre 1948 y 1950, se encontraba en desuso debido a sus condiciones físicas, sin embargo, estudios de la Secretaría de Obras Públicas confirmaron que no presenta daños estructurales, por lo que será rehabilitado para convertirse en el espacio cultural municipal más grande de la ciudad, incluso superando al Teatro de la Ciudad, que cuenta con mil butacas”.

Reconoció que las condiciones actuales del recinto, el cual fue cerrado en 2019, no son las óptimas por lo que el proyecto contempla una intervención completa en butacas, baños, balcones, paredes, decoración, iluminación, sonido y sistemas de proyección, además de la posibilidad de habilitar áreas adicionales para eventos sociales en la parte posterior del teatro.

“Fue una operación muy prudente y sensata. El sindicato reconoció las condiciones en las que estaba el teatro y, con buena voluntad, decidió venderlo para que el municipio lo echara a andar”.

Explicó que, aunque el inmueble no está catalogado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la fachada sí cuenta con resguardo, por lo que los trabajos se realizarán en coordinación con la delegación del instituto.

“Una vez que esté listo y funcionando, buscaremos mecanismos de protección y resguardo para este espacio emblemático”.

Adelantó que el teatro podría volver a operar en este mismo año con obras de teatro y conciertos, recuperando la tradición de grandes presentaciones que marcaron su historia.

El proyecto, dijo, contempla adecuaciones en la zona de la delegación Cayetano Rubio para atender la demanda de estacionamiento y se enmarca en un plan de desarrollo urbano que busca recuperar y embellecer los barrios tradicionales de Hércules.

Aseguró que el inmueble estará en funcionamiento este mismo año, con obras de teatro y conciertos de alto nivel.

“Es mi compromiso que en este 2026 el Teatro Hércules vuelva a encender sus luces y reciba a artistas como lo hizo en el pasado, cuando aquí se presentó Armando Manzanero”.