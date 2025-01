Queman basura ante la falta de recolectores en La Ruana

Buenavista, Michoacán, a 7 de enero del 2025.- Desesperados ante la acumulación de basura por la falta de camiones recolectores, habitantes de la tenencia de La Ruana, perteneciente a Buenavista, queman su basura.

Información proporcionada por Guadalupe Mora Chávez, jefe de tenencia, señaló que existen zonas de la localidad en la que desde hace 2 meses no pasa el servicio recolector de desechos, lo que derivó en la incineración de desperdicios.

"Este problema de la falta de camiones recolectores ahora generó otro problema con la quema de basura, está práctica la están haciendo las familias por las noches al no tener respuesta de las autoridades municipales para enviar personal del área de limpia", comentó Mora Chávez.

quien dijo recibe quejas diariamente pidiendo que se busque una solución.

Apuntó que la falta de transporte en las áreas de limpieza, se arrastra desde hace varias administraciones municipales, pero se agudizó ante el crecimiento poblaional.

El jefe de tenencia indicó que incluso adquirieron un camión para tratar de acumular todos los desechos en una sola área y evitar que los habitantes la abandonen en cualquier esquina o la quemen.

"Hemos enviado al ayuntamiento varias solicitudes de apoyo, pero hasta el momento no nos han respondido ninguna, incluso los funcionarios públicos ya no me responden las llamadas o ya me bloquearon", indicó el también activista.