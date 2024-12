Propone Paul Ospital dar “Muerte civil” a servidores públicos corruptos

Querétaro, Querétaro, a 9 de diciembre de 2024.- El costo de ser corrupto en este país es bajísimo, por lo que, con la reforma a la Constitución local y al Código Penal del Estado, Querétaro será una entidad que de muerte civil a los servidores públicos que cometan actos de corrupción, afirmó Paul Ospital Carrera, diputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Pareciera a veces, una medida extrema que no le permite a la gente reinsertarse de manera plena en la sociedad, pero ante una situación como la que vive el país en materia de corrupción, lo que se requiere, precisamente, son medidas extremas para erradicar este cáncer que ha hecho metástasis en el país y que entonces, Querétaro sea un estado donde el que la haga la pague y la pague de por vida” agregó el legislador.

En el marco del Día Internacional contra la Corrupción añadió que, la iniciativa que propone busca reformar los artículos 8 y 37 BIS de la Constitución Política del Estado de Querétaro y el artículo 260 del Código Penal del Estado. El objetivo es que los servidores públicos corruptos no tengan alguna salida alterna; es decir, que no lleguen a un acuerdo reparatorio, suspensión o criterio de oportunidad y sus acciones generen un antecedente penal, a través de un juicio o procedimiento abreviado y no pueda volver a ser servidor o servidora pública o candidata o candidato de elección popular; además de que se incrementan las penas, a través del Código Penal.

El también coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la 61 Legislatura Local, explicó que, el procedimiento abreviado es un acuerdo en el que la persona responsable acepta la culpa y paga la reparación del daño; es un mecanismo, que si bien les beneficia para reducir la pena de prisión sí genera una sentencia condenatoria.

“Cuando vemos los índices de impunidad, en los que, nueve de 10 casos no terminan en una sentencia y que uno de cada dos, terminan teniendo una suspensión, un acuerdo reparatorio o un criterio oportunidad, entonces el costo de ser corrupto en este país es bajísimo. Literalmente, es la muerte civil de toda aquella persona que hubiese cometido uno o más de los 17 actos de corrupción que estipula nuestro Código Penal”.