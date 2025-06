Presidenta Municipal de Buenavista mantiene sin servicios públicos a La Ruana por revanchismo político: Memo Valencia

Morelia, Michoacán, a 4 de junio de 2025.- El revanchismo político mantiene en el olvido a la Tenencia Felipe Carrillo Puerto, conocida como La Ruana, denunció el diputado local, Memo Valencia, tras acompañar a Guadalupe Mora, jefe de Tenencia, a realizar una denuncia pública en el Congreso del Estado.

"Yo quisiera hacer énfasis, la presencia de don Lupe Mora es que el Ayuntamiento de Buenavista no está apoyando las labores que son obligaciones legales del mismo. La Ruana está olvidada, no hay recolección de basura, no hay apoyo en áreas de seguridad pública municipal, bacheo, alumbrado público, entre otras", dijo.

El también dirigente priista en la entidad, afirmó que la población de La Ruana no merece ser ignorada y no ser atendida con servicios públicos por la Presidencia Municipal, porque forma parte de Buenavista, y debe olvidarse de anteriores procesos electivos y temas personales.

"La presidenta municipal no ha superado esa rivalidad política que debió haberse quedado en las urnas y ahora por un tema personal y político con Lupe Mora, bueno, pues tienen en el olvido a la tenencia de La Ruana", aseguró.

Recordó que "Don Lupe ha tenido que sufragar de sus propios bolsillos y de algunos amigos que le hemos apoyado, tareas como la pavimentación, el bacheo de avenidas importantes de la tenencia, así como alumbrado público".

Memo Valencia, insistió en que es necesario que todos los michoacanos sepan la situación que prevalece en Felipe Carrillo Puerto, donde tampoco se ha hecho justicia por el homicidio de Hipólito Mora Chávez, un luchador social a favor de su comunidad.