PRD-M Asigna coordinación de operación política a ex edil vinculado a Despierta Michoacán

Morelia, Michoacán, a 28 de julio del 2025.- El Comité Estatal del PRD -M, le asignó la Coordinación de Operación Política a Humberto González Villagómez, ex edil de Huandacareo, Michoacán, a pesar de que recientemente se le asoció con Despierta Michoacán, agrupación que

apoya al morenista Raúl Morón Orozco, rumbo a la gubernatura.

Al respecto, Verónica García Reyes, secretaria general del Sol Azteca Michoacán, indicó que sí confían en su trabajo político.

"Si él ha estado o no en alguna reunión que también se comentó dentro de la secretaria del comité, pues ha sido de responsabilidad personal, él argumentó sus razones para haberlo hecho, pero no tiene nada que ver, nosotros no estamos vinculados con estas decisiones y el compañero Humberto González es un activo, un hombre afiliado al partido y segura estoy que su actuar va a ser de manera muy pulcra y que estará trabajando de manera institucional para el partido con las decisiones políticas y lo que implique dentro del partido", comentó Verónica García quien dijo no tener una bolita mágica para saber donde te brincara algún tema.

Agregó que el PRD-M, hace un llamado a los militantes que se mantienen alejados a retornar, pero siempre y cuando respeten la institucionalidad del Partido.

"Hemos hecho un llamado amplio para que todos los compañeros que por alguna razón en algún momento han decidido alejarse un poco del partido y han Sido muchos los compañeros que les hemos pedido se integren y lo hemos hecho con mucho gusto", expresó en rueda de prensa.