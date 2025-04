PRD Michoacán no busca colación con PT para 2027

Morelia, Michoacán, a 18 de abril del 2025.- El Partido de la Revolución Democrática, no busca colaciones con el Partido del Trabajo, señaló Octavio Ocampo Córdova, líder estatal del PRD-M, quien aseguró que al PT se le olvidó que en el año 2015 fue el PRD quien le salvó su registro.

El legislador local perredista, comentó que sólo han entablado diálogo ante posibles coaliciones para el 2027 con Morena, más no con el PT.

Ante la condicionante que Reginaldo Sandoval Flores establece al PRD de realizar una limpia del Sol Azteca, Ocampo indicó que es el menos adecuado para señalarlos, debido a que el ex gobernador Silvano Aureoles Conejo lo benefició en varios temas, entre ellos destinando mayores recursos a los Cendis.

"Le otorgaba año con año jugosas cantidades de recursos para los Cendis de Michoacán que además tienen una falta de transparencia y un montón de corrupción , pues era su cuate y estuvo de la mano con Silvano siempre y nunca se pelearon", expresó el perredista quien dijo observar un celo político en Sandoval Flores .

Agregó que busca una alianza de izquierdas, pero eso no significa que aceptarán imposiciones.

"Tampoco quiere decir que nosotros vamos a aceptar lo que ellos digan, tampoco es así, si nosotros no vemos en una política de alianzas, cuando se registre, esté representado lo que nosotros hemos buscado durante toda nuestra vida y por lo que hemos luchado, pues simplemente no vamos ahí,

y si en la repartición de las candidaturas no vemos que se estén considerando cuadros políticos de nosotros, pues no vamos a ir", apuntó el líder estatal del PRD, quien le pidió a Reginaldo Sandoval, respetarlos.