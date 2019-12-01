Paraguay concreta entrega de Hernán Bermúdez Requena lider de "La barredora" a autoridades mexicanas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Septiembre de 2025 a las 15:26:28

México, a 16 de septiembre del 2025. - Autoridades de Paraguay expulsaron el día de hoy a Hernán Bermúdez Requena, líder del grupo delictivo ''La Barredora'', quien enfrentará a la justicia mexicana por las actividades criminales que llevó a cabo durante su paso por la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco en el mandato de Adán Augusto López Hernández.

La burocracia paraguaya afirmó que su país no es ningún refugio para integrantes del crimen organizado transnacional. ''La Barredora'', grupo que lideró Bermúdez Requena, y que nació como brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Por su parte, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, celebró el trabajo conjunto entre agentes mexicanos y autoridades de Paraguay, donde Requena fue detenido apenas el viernes 12 de septiembre.

Hernán Bermúdez Requena fue conducido esposado hasta una aeronave para ser trasladado hacia México.

"Agradecemos la firme colaboración y apoyo de la Presidencia de Paraguay, quien notificó la decisión de expulsar a dicha persona por no contar con un ingreso ni estancia regular en ese país", agradeció Harfuch.