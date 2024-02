Para el PES es discriminación y penoso preguntar a candidatos si pertenecen a comunidad LGBTIQ+

Morelia, Michoacán, a 8 de febrero del 2024.-Para el Partido Encuentro Solidario es discriminatorio, penoso y violatorio a los derechos humanos preguntar a sus prospectos a puestos de elección por el PES, si pertenecen a la comunidad de LGBTIQ+ para atender las medidas de acciones afirmativas.

En referencia al tema, Eder López García indicó que en el pasado proceso electoral reunió a los miembros del comité estatal a quienes les veían “mañitas” y preguntarles de forma respetuosa si los podían registrar en el rubro de acciones afirmativas.

“Recibí a toda la gente y les dije amigos tenemos este problema nos faltan dos acciones afirmativas en tema de diversidad sexual, la bronca es que no nos dijeron nada, les voy a pedir por favor que me digan si a alguno le vieron mañita, es que no sé ni cómo decirlo y vamos a tener que hablarles y preguntar de la forma más respetuoso”, manifestó Eder López.

Apuntó que el PES no tiene ningún problema de cumplir con lo que establece la ley y otorgar las candidaturas a grupos de la diversidad sexual y que hace unos días recibió una solicitud por parte de la agrupación LGBT Pride Michoacán para sostener una reunión.