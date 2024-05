AMLO sale en defensa de su estrategia de seguridad y asegura no hay más violencia en México

Ciudad de México, 6 de mayo del 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dejó en claro que en México no hay más violencia al ser cuestionado por su estrategia de seguridad denominada “abrazos, no balazos”, aunque reconoció que lo que hay son más homicidios en el presente sexenio.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia mañanera, López Obrador indicó que su estrategia de seguridad ha disminuido los delitos en el país.

“Te voy a mostrar, porque a eso vamos, ¿por qué dices no baja o por qué ahora hay más violencia que antes? Te diría primero no hay más violencia, hay más homicidios que todo el sexenio, hay menos robos que en los sexenios anteriores, hay menos secuestros que los sexenios anteriores y delitos del orden federal menos”, dijo el mandatario mexicano ante el cuestionamiento de un reportero.

“Donde nos ha costado más es en homicidios porque se crearon bandas, ¿y cuándo crees, te lo dejo de tarea, que se crearon las bandas que todavía enfrentamos? Durante el periodo neoliberal o neoporfiristas, las bandas más famosos, no estoy hablando de las bandas musicales”, señaló.

En ese sentido, el jefe del Ejecutivo federal indicó que se redujeron en un 22 por ciento los índices de asesinatos en la actual administración, en comparación a lo ocurrido en el sexenio anterior con Enrique Peña Nieto.

“Ahí las cuentas que nos hacen, parten del número de homicidios en el sexenio y se olvidan de cómo encontramos, o como nos dejaron el país en cuanto a violencia. Aquí están, peor no (está el número de homicidios ahora), no, no, no”, sentenció.

Cabe destacar que según el reporte ‘MX: La Guerra en Números’, de T-ResearchMX, desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 5 de mayo de 2024, tiempo que va del sexenio del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, las fiscalías estatales y federales han registrado 186 mil 139 homicidios dolosos en México, con base en el registro de homicidios dolosos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.