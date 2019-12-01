Ocampo se corona campeón del Cuadrangular Estatal de Sóftbol Femenil “Jonrón por la Paz”

Tlalpujahua, Michoacán, a 28 de junio de 2026.- El representativo del municipio de Ocampo se consagró campeón del Cuadrangular Estatal de Sóftbol Femenil “Jonrón por la Paz”, celebrado en el marco de la Copa Plan Michoacán Conade K’eri Ireta en Tlalpujahua, informó la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid).

La escuadra campeona se alzó con el título tras vencer con un contundente marcador de 19-9 a las Águilas de San Isidro, en una final emocionante y llena de pasión que mantuvo al público al filo de sus asientos.

El camino a este encuentro por la corona no fue sencillo. Para instalarse en la final, el conjunto de Ocampo tuvo que superar primero a las Reales del Agrario con un marcador de 18-10. Por su parte, las Águilas de San Isidro consiguieron su pase tras dejar en el camino a Ciudad Hidalgo en un duelo sumamente cerrado que concluyó con marcador de 4-3.

“Estamos muy contentos por este evento y la gran participación que tuvo en la rama femenil. Con estas actividades promovemos el sóftbol y descentralizamos el deporte en el estado”, afirmó el subdirector de la Cecufid, Iván Chávez Ponce.

Con este encuentro, se cumplió el objetivo de promover los valores de sana convivencia y la construcción de la paz a través de la práctica deportiva, lo que fortaleció el talento del sóftbol femenil en la región y dejó experiencias significativas entre la comunidad deportiva del estado.