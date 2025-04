No habrá multas a quien desperdicie agua en Morelia, Michoacán

Morelia, Michoacán, a 19 de abril de 2025.- Una de las prácticas más arraigadas del pueblo "bueno y sabio" es aventar agua en Sábado de Gloria como si no hubiera sequía, pero el ayuntamiento de Morelia no podrá multar por esta práctica.



Al menos eso dio a entender el director general del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS), Adolfo Torres Ramírez, el cual explicó que para generar sanciones específicas, deberían haberse contemplado en la Ley de Ingresos y Egresos municipal de este año.



Refirió que si bien existe la multa por desperdicio de agua, es un mecanismo que contempla a tomas de viviendas que puedan estar derramando el H2O.



"No tenemos una multa específica paramunicipal por desperdicio de agua. Sería una buena idea que se presentara a la Secretaría de Administración y la Tesorería para que sea contemplada en la ley de ingresos y egresos del municipio del próximo año", expuso Torres Ramírez.



En contraste, en los estados de Nuevo León y Ciudad de México aquellas personas que desperdician agua por el bendito Sábado de Gloria podrían enfrentae multas de poco más de tres mil pesos.