Morena de fiesta y los criminales siembran terror en Michoacán: Memo Valencia

Morelia, Mich., a 6 de diciembre de 2025.- “Lo ocurrido en Coahuayana confirma una vez más la ineficacia e insensibilidad de un gobierno frívolo”, expresó Memo Valencia, dirigente estatal del PRI.



“Al menos en Michoacán no hay absolutamente nada qué celebrar, vamos de tragedia en tragedia con todo y su dichoso Plan Michoacán”, declaró el también diputado local.

“Morena de fiesta y los criminales siembran terror en Michoacán; el gobernador y la presidenta deben ser conscientes que la delincuencia no descansa y el pueblo no merece gobiernos con gobernantes frívolos”, agregó.

El líder del priismo en la entidad lamentó que, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que hay campañas sucias de desprestigio en contra de su gobierno, Michoacán se sacude una vez más por el narcoterrorismo y a las autoridades solo les alcanza para reaccionar y nada hacen por prevenir estos eventos que lastiman a muchas personas inocentes.