Morena acabó con el Poder Legislativo y ahora con el Judicial: Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán, a 2 de junio de 2025.- El Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, calificó la jornada dominical para elegir jueces y magistrados como un auténtico fracaso. Fue una elección amañada con una mínima -por no decir nula- asistencia a las urnas.

Desafortunadamente morena y el gobierno federal imponen su voluntad y desaparecen al Poder Judicial. Ya lo habían hecho con el Legislativo al convertirlo en una oficina de trámite, diputados de morena levanta dedos, que no proponen, que no cuestionan, que no cambian ni una coma a lo que se les manda.

Una jornada electoral que se distinguió por la opacidad y la falta de transparencia, una jornada para que el gobierno federal y su partido hagan lo que quieran.

Alfonso Martínez, remarcó en entrevista que hoy México vive un retroceso de más de 50 años. Hoy México podría compararse al del 88, cuando los que hoy gobiernan alegaron fraude electoral o al de los años 70 donde la maquinaria del estado todo lo aplastaba.

Insistió que los mismos que exigían voto por voto orquestaron una elección para acabar con la democracia y simular una elección sin gente.