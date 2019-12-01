Michoacán rehabilita más de 2 mil kilómetros de red carretera estatal: Rogelio Zarazúa

Michoacán rehabilita más de 2 mil kilómetros de red carretera estatal: Rogelio Zarazúa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Junio de 2026 a las 18:36:39
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Morelia, Michoacán, a 28 de junio de 2026.- La transformación de Michoacán continúa con la atención y modernización integral de la Red Carretera Estatal. Por ello, el Gobierno de Michoacán, mediante la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), ha rehabilitado 2 mil 100 kilómetros de caminos y carreteras de un total de 3 mil 288 kilómetros que componen la red, detalló el titular de la dependencia, Rogelio Zarazúa.

El funcionario estatal indicó que 680 kilómetros de la red se encuentran bajo la modalidad de obra multianual, con mantenimiento y conservación periódica hasta el año 2027. Esto abarca 17 tramos carreteros troncales, los de mayor circulación en la entidad, lo que garantiza que la superficie de rodamiento esté en óptimas condiciones durante toda la gestión del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Asimismo, el secretario señaló que este año se espera llegar a los 2 mil 800 kilómetros, una vez comenzadas las labores de mantenimiento y conservación que engloban trabajos en diversas regiones del estado.

Puntualizó que actualmente se desarrollan trabajos de conservación en el Libramiento Oriente, el camino a Santa Rosa y el Paseo Lázaro Cárdenas en Uruapan. Además, se atienden 3.8 kilómetros de la vía Arantepacua-Turícuaro; 12.7 kilómetros en la Villa Madero-Etúcuaro y paso Madero; 9 kilómetros en la segunda etapa de Los Reyes-Sicuicho; 4.6 kilómetros de la Coeneo-Zipiajo; 11 kilómetros en la segunda etapa del tramo Temazcal-Tzitzio-Limón de Papatzindán; la modernización de 3.3 kilómetros de la carretera Cotija de la Paz-Quitupan, y el mantenimiento de 10.9 kilómetros de la carretera Tingüindín-J. Jesús Díaz Tzirio, entre otras acciones.

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