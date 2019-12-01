Michoacán está representado en el Consejo Nacional del PAN

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Noviembre de 2025 a las 21:12:13

Ciudad de México, a 29 de Noviembre del 2025.- Michoacán estará dignamente representando en el Consejo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), al ser electas y electos 12 panistas michoacanos en la XXVI Asamblea Nacional realizada este sábado y que fue encabezada por Jorge Romero, Presidente del Comité Directivo Nacional del partido.

Carlos Humberto Quintana Martínez, Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, destacó que la unidad del panismo nacional ha permitido conformar un Consejo Nacional que sabrá tomar las decisiones políticas necesarias para rescatar al país de la grave crisis en la que se encuentra.

“Acción Nacional ha dado muestra de la unidad de los militantes y simpatizantes; hoy renovamos nuestro Consejo Nacional que tomará decisiones importantes para rescatar a México de la grave crisis en que ha sido sumido por el cártel de Morena”, señaló.

Quintana Martínez recordó que el panismo michoacano eligió en la Asamblea Estatal a diez propuestas, cinco mujeres y cinco hombres, para que participaran como candidatas y candidatos a la elección del Consejo Nacional, aunque más michoacanos que ocupan cargos en el Sistema PAN también participaron.

Las y los panistas michoacanos que fueron electos para integrar el Consejo Nacional del PAN son José Manuel Hinojosa Pérez, Armando Tejeda Cid, Marco Vinicio Ávila Sánchez, Alfonso Janitzio Chávez Andrade, Arturo Hernández Vázquez, Manuel Gálvez Sánchez, Omar Gudiño Magaña, Adriana Gabriela Ceballos Hernández, Ana Vanessa Caratachea Sánchez, Laura Esquivel Torres, María de los Ángeles Toro Preciado y Teresita de Jesús Herrera Maldonado.