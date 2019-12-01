Llega a Morelia la mercadita más grande de Michoacán: Alejandra Anguiano

Morelia, Michoacán, 29 de noviembre de 2025.- La secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, Alejandra Anguiano González, invita a todas y todos a disfrutar este domingo 30 de noviembre de Las Solidarias, la mercadita más grande del estado, un espacio creado para impulsar la economía de las mujeres, el consumo local y la comunidad.

De 10:00 a 17:00 horas el Ceconexpo se llenará de creatividad, emprendimiento y talento con la presencia de 150 proyectos de mujeres de distintos municipios. Quienes asistan podrán recorrer una enorme diversidad de propuestas que van desde productos ecológicos, artículos para el hogar, hasta alimentos, ropa, artesanías, servicios y muchas otras sorpresas que muestran la potencia económica de las michoacanas.

Se ofrecerá un programa artístico que convertirá la jornada en un encuentro festivo y cultural. Además, la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer) ofrecerá una charla sobre prevención de la violencia sexual y dispondrá de un área especial para las infancias, con talleres, actividades formativas, ludoteca e inflables, atendidos por psicólogas y personal capacitado para garantizar un entorno seguro y divertido.

A lo largo del día, diversas dependencias estatales acercarán servicios y módulos de información para que las emprendedoras y asistentes conozcan los programas, apoyos y oportunidades que existen para impulsar sus proyectos, fortalecer su salud, acceder a créditos o recibir orientación jurídica y psicológica. La participación institucional complementará la experiencia de compra y convivencia, convirtiendo la mercadita en un espacio integral de acompañamiento y crecimiento.

Anguiano González destacó que Las Solidarias es una muestra del compromiso del Gobierno de Michoacán con la autonomía económica de las mujeres, al crear espacios reales de venta, visibilidad y fortalecimiento comunitario. “Mañana celebramos el trabajo de nuestras emprendedoras. Esta mercadita no solo impulsa su economía, también reconoce su talento y la fuerza de las mujeres que están moviendo la transformación de Michoacán”, señaló.



La Seimujer invita a asistir, comprar, donar y acompañar esta iniciativa que se llevará a cabo en la Calzada de los Poetas, ubicada en el Ceconexpo. Las Solidarias abre sus puertas para que Morelia viva una jornada llena de comunidad, arte y sororidad.