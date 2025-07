La UMSNH requiere que trabajemos de la mano con padres y madres de familia: Secretario General

Morelia, Michoacán, a 16 de julio de 2025.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) requiere que trabajemos de la mano con padres, madres de familia y tutores, apuntó el secretario general, Javier Cervantes Rodríguez, durante el encuentro que sostuvieron integrantes del gabinete nicolaita con las mamás y los papás de aspirantes a ingresar a la casa de estudios.



La reunión forma parte de los acercamientos que la administración encabezada por la rectora Yarabí Ávila González, ha tenido con familiares de las y los jóvenes que han aplicado su examen de admisión.



En este marco, el secretario general, Javier Cervantes, manifestó ante los padres y madres de familia que la Universidad los recibe con los brazos abiertos, tras señalar que el objetivo es compartir lo que está haciendo la institución, así como los servicios que ofrece para la formación integral de las y los estudiantes. “También decirles que para nosotros es importante que sus hijos elijan de forma correcta el programa educativo al que desean ingresar”.



Señaló que algunos de los aspirantes que hoy se encuentran realizando su examen lo hacen en una segunda opción de licenciatura, por lo que consideró importante que los papás y las mamás platiquen con sus hijos en torno a si la opción que eligieron es realmente la que los llena y motiva, y de ser así apoyarlos o de lo contrario lo mejor sería prepararse para volver a presentar el examen en la primera licenciatura que escogieron.



Por su parte, la directora de Control Escolar, Marisela Morfín Amézquita, indicó que si las y los jóvenes eligieron el programa adecuado se van a desenvolver profesionalmente de la mejor manera, “pero a nosotros no nos gustaría que hubieran elegido una segunda opción solamente por ocupar su tiempo”.



En ese sentido, instó a los padres a acercarse con sus hijas e hijos para que la decisión que se tome en familia sea la mejor, “si eligieron un programa que realmente querían créanme que lo van a hacer de la mejor manera, pero si sintieron alguna presión o que tenían que elegir algo porque no había otra opción, tarde o temprano van a desertar de ese programa”.



En su turno, el director de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas, Víctor Hugo Mercado, apuntó que el proceso de ingreso es totalmente transparente y cuenta con la validación y la fe de un notario Público, “nadie puede apartar, ni vender un lugar que no se hayan ganado a través de su examen”.